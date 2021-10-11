一名美國海軍核工程師及他的妻子試圖將美國核動力潛艦的設計機密賣給外國，這對夫妻檔已在9日被捕。

美國司法部昨（10）日宣布，一名美國海軍核工程師及他的妻子，試圖將美國核動力潛艦的設計機密賣給外國，被美國聯邦調查局探員（FBI）識破後被捕。

美聯社報導，美國司法部昨日宣布，已經在9日逮捕42歲的海軍核工程師托貝（Jonathan Toebbe）以及他45歲的太太黛安娜（Diana）。

根據法庭文件，托貝夫妻過去一年來試圖將美國核動力潛艦機密情資賣給外國，不過文件並未透露是哪個國家。

FBI指出，托貝最初於2020年4月將一包美國海軍的文件寄給外國，告訴對方他有興趣將核動力潛艦的操作手冊、表現報告及其他敏感情資賣給他們，其中還附上一封信，說明雙方可以如何進行交易，信中提到「這些情資對貴國將會有很大的價值」、「這不是詐騙」等語。

FBI在2020年12月取得這份海軍文件，並且隨之展開長達數月的臥底行動，其中探員不但假冒外國代表與托貝接觸，還支付數萬美元加密貨幣取得托貝的情資。

6月探員先支付1萬美元加密貨幣取得信任，後續再支付2萬美元加密貨幣取得一張藏在花生三明治裡的藍色記憶卡，經過海軍專家分析，這張記憶卡包含美國「維吉尼亞級」（Virginia class）核動力潛艦反應爐的設計元素及表現特徵，另外還附上一段文字訊息：「希望您的專家滿意我提供的樣本。」

FBI探員8月再度支付7萬美元加密貨幣換取一張藏在口香糖包裝裡的記憶卡，記憶卡裡涵蓋維吉尼亞級潛艦的概念設計。

在這幾次的交易中，托貝的太太黛安娜擔任把風的角色。

托貝夫婦被控違反「原子能法」（Atomic Energy Act），他們預計12日將在西維吉尼亞州聯邦法院出庭。原子能法限制揭露與原子武器、核子相關的資訊。

托貝於2012年起開始為美國政府工作，他具備最高安全機密許可資格。