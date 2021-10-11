美國司法部昨（10）日宣布，一名美國海軍核工程師及他的妻子，試圖將美國核動力潛艦的設計機密賣給外國，被美國聯邦調查局探員（FBI）識破後被捕。
美聯社報導，美國司法部昨日宣布，已經在9日逮捕42歲的海軍核工程師托貝（Jonathan Toebbe）以及他45歲的太太黛安娜（Diana）。
根據法庭文件，托貝夫妻過去一年來試圖將美國核動力潛艦機密情資賣給外國，不過文件並未透露是哪個國家。
FBI指出，托貝最初於2020年4月將一包美國海軍的文件寄給外國，告訴對方他有興趣將核動力潛艦的操作手冊、表現報告及其他敏感情資賣給他們，其中還附上一封信，說明雙方可以如何進行交易，信中提到「這些情資對貴國將會有很大的價值」、「這不是詐騙」等語。
FBI在2020年12月取得這份海軍文件，並且隨之展開長達數月的臥底行動，其中探員不但假冒外國代表與托貝接觸，還支付數萬美元加密貨幣取得托貝的情資。
6月探員先支付1萬美元加密貨幣取得信任，後續再支付2萬美元加密貨幣取得一張藏在花生三明治裡的藍色記憶卡，經過海軍專家分析，這張記憶卡包含美國「維吉尼亞級」（Virginia class）核動力潛艦反應爐的設計元素及表現特徵，另外還附上一段文字訊息：「希望您的專家滿意我提供的樣本。」
FBI探員8月再度支付7萬美元加密貨幣換取一張藏在口香糖包裝裡的記憶卡，記憶卡裡涵蓋維吉尼亞級潛艦的概念設計。
在這幾次的交易中，托貝的太太黛安娜擔任把風的角色。
托貝夫婦被控違反「原子能法」（Atomic Energy Act），他們預計12日將在西維吉尼亞州聯邦法院出庭。原子能法限制揭露與原子武器、核子相關的資訊。
托貝於2012年起開始為美國政府工作，他具備最高安全機密許可資格。
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