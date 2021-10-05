台灣國防部證實，自10月1日以來，連4日共軍共派出149架次的戰鬥機、核轟炸機、反潛機、空中預警及管制機，進入台灣防空識別區(ADIZ)。對此，美國有線電視新聞網(CNN)5日表示，從軍事層面來看，如果北京決心對台發動全面軍事行動，共軍勢必需要詳細情報，以了解台灣將如何反應，軍機擾台就有為北京收集情報的目的在。

報導指出，雖然大陸戰機並沒有進入台灣主權領空，也就是距海岸線12浬之內；但他們已進入ADIZ，意味著台北將對入侵做出回應。這包括無線電警告、防空飛彈追蹤與戰鬥機攔截，而台灣國防部證實已發出無線電警告，並部署防空飛彈系統以監控其活動。

美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）表示，「共軍在測試與評估台灣對空中威脅的偵測能力，以及回應意願的強弱。它也在收集台灣回應所需時間、戰術與空中攔截程序」。

此外，隨著入侵台灣防空識別區的共軍軍機數量不斷增加，等於為解放軍練功，讓未來台海衝突中可能參與戰鬥的部隊提前練兵，彼此合作以強化協調能力。

他解釋，「相較於鄰近基地的小部隊作戰，大規模戰機在距離基地更遠的地方，要協調空中作戰將更為複雜。對身處100浬的空中管制官來說，其戰鬥視野遠較10浬來得更不精確，這大幅增加飛行複雜性」。舒斯特更爆料，這一波軍機擾台是共軍有史以來，最大規模的軍機集體遠離本土基地。

因此，他認為大規模的軍機擾台會持續進行。事實上，共軍很需要實作帶來的經驗值。「美國空軍與海軍都視此為例行公事(指大規模演習)，每年至少有一次訓練；但解放軍缺乏實戰經驗」。

※台灣空軍窘境

相較之下，台灣擁有的軍機數量不如北京，機隊也較老。舒斯特表示，兩相比較下，台灣就會知道自己身處險境。「台灣大部分戰鬥機部隊機齡已近30年，每次競爭都會對台灣戰機的機身造成壓力；隨著戰機老化，機身結構會出現疲勞裂痕」。

他認為，北京可能希望它的入侵，導致台灣在將戰機退役翻修與限制戰機行動頻率之間做出選擇。

澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）研究員雷頓（Peter Layton）確認為，台灣不會上鉤。他強調，「台灣發布的具體航路數據，意味著台灣能透過非視覺途徑辨識共軍戰機類型，這很可能是由長程電子完成」。換言之，台北跳脫北京給出的二選一選項。