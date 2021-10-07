新冠肺炎疫情肆虐全球，從國外入境者需接受14天隔離檢疫，有名部落客日前返台入住防疫旅館，入住後發現不僅環境不乾淨、設備不符合商務需求，就連飯店人員態度都相當差，無奈表示：「在台灣遇到態度如此倨傲，各種服務都要收費的旅館，也只有這一家了」，沒想到有眼尖網友直接點名是某女星老公開的，立刻引起議論。

部落客《遠行的理由》表示突然返回台灣，看見這間旅館具備商務接待資格，便決定入住，沒想到出發前致電才被告知無法接待，但工作人員仍有責任心的克服問題，也肯定他們專業，可是入住後不僅發現地上有頭髮，就連選購的瑜伽墊都有髒污，拿筆電準備工作時，發現插頭不是萬用的，更確定不是給商務客居住的旅館，致電客服能否借轉接頭跟充電線，未料對方竟回應：「這麼晚才入住，叫她自己去PCHOME買」，接著詢問香港信用卡能否接受？對方語氣轉為不耐煩並用英文回應：「只要是信用卡全世界通用」。

部落客表示此旅館「沒有萬用插座、沒有充電線、沒有浴缸」，加上晚班客服態度太差勁，讓她覺得15個晚上18萬台幣相當不值得，坦言感到相當絕望，接著無奈表示：「我在旅館住了這麼久，已經是萬豪終身白金，其他各種酒店也住的不少，但在台灣遇到態度如此倨傲，各種服務都要收費的旅館，也只有這一家了」。

稍早，部落客表示拿到充電線跟轉接頭，雖然覺得很驚嚇，但感覺出來工作人員還是希望能滿足客人需求，對於此事件認定該工作人員或整個團隊都很壞，坦言對其他認真的人相當不公平，接著強調：「疫情期間大家都不容易，旅館的整個團隊包括晚班先生都是冒著風險在接待我這種境外人士的，大家就一起努力渡過這段非常時期吧」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922