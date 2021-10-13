由工商時報主辦第十屆「臺灣服務業大評鑑」今（13）日舉行頒獎典禮，頒發34個業種金牌企業獎、精選2項企業特別獎，及30位優秀服務尖兵。副總統賴清德應邀出席致詞，肯定得獎者具備創新的精神，提供人性化的服務，並強調政府將推動零售暨服務業數位轉型、數位行銷，透過電子商務及打造智慧物流發展，讓臺灣服務業輸出國際市場！

賴清德表示，臺灣只有2300萬人口，土地不大、資源不多，但這次疫情的挑戰，帶來國際局勢的改變，給了臺灣一個機會。臺灣在過去幾十年來累積不錯的基礎，可以在世界的變局中取得一席之地。希望大家不論是在疫情或後疫情時代，能夠一起加油努力。

談到政府政策，賴清德強調，政府關心服務業、零售業及中小企業，總統也一再要求行政院及經濟部極力協助，包括協助服務業研發創新、推動零售暨服務業數位轉型、強化數位行銷。此外，政府也希望透過電子商務及打造智慧物流發展，讓服務業能夠外銷到國際市場，持續壯大。

工商時報社長陳國瑋也感謝副總統賴清德二度參與頒獎典禮，且對服務業在疫情年堅持與持續精進、振興的努力注入強心針。陳國瑋表示，在政府全方位防疫措施加上全民配合下，疫情終將過去，期許服務業站穩台灣、走向世界，融入科技，在下一個十年追求卓越。

工商時報主辦「臺灣服務業大評鑑」，擁有SGS認證的世界級評鑑標準及專業神祕客團隊，是國內最具規模及公信力的調查活動，近年更導入「COPC」客服系統，為最佳客服中心獎的評比標準更加客觀及準確。

評鑑計畫合作夥伴柯南國際發言人鄧天星根據今年評鑑結果，提出三點建議：一是從心聚焦顧客體驗，方向清晰才能貫穿服務；二是激發員工服務動能，服務千遍才不厭倦；三是善用系統精進管理，持續保溫落實傳遞，與全體服務業共勉。

今年頒獎典禮總計有近250人與會，特邀副總統賴清德、金管會主委黃天牧、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮、台北市政府副秘書長林育鴻等擔任頒獎嘉賓，表揚金牌企業與服務尖兵的用心與付出。