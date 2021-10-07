蔡英文總統今天上午接見法國參議院友台小組主席李察率領的訪問團，她感謝李察不畏壓力第三次率團訪問台灣，也感謝法國在國際場域關注台海和平穩定的重要性，並且支持台灣國際參與。未來也歡迎更多法國政界與各領域人士來訪，做台灣關係的開拓者。

蔡英文在總統府接見法國參議院友台小組4位訪台的參議員，並頒授李察「特種大綬卿雲勳章」，表彰他對台灣的支持，以及對促進台法友好關係的貢獻。

接見法國友台小組，蔡英文：歡迎更多政界及各領域人士來訪。（截取自總統府直播畫面）

蔡英文在致詞時表示，非常歡迎李察再度來訪問台灣，上次她與李察見面時是在2018年花蓮賑災發生2個多月以後，她印象很深刻，李察還特別到花蓮一趟瞭解賑災重建情形，非常關心台灣人民。

她說，這幾年來李察不僅持續關心台灣，這次更不畏壓力，同時配合嚴格的防疫措施，第三次率團訪問台灣，讓她非常感動。多年來李察為台灣所做的一切，是台法關係的開拓者，不斷地在雙邊交流上開疆闢土。

蔡英文舉例，像是2019年5月法國參議院正式邀請台灣立法院委員訪法，以及今年5月法國參議院史上第一次通過決議，支持台灣參與國際組織，這些都是台法關係持續深化的里程碑。「這次你來訪，就像我們在法國的家人回來看我們，再一次的歡迎你」。

蔡英文表示，這幾年來台灣和法國在經貿科技等領域交流非常密切，也一起對抗疫情；去年駐法大使吳志中也受邀在法國參議院分享台灣防疫經驗，期待未來在雙方產業發展上能夠有更密切的合作。

她也藉這個機會感謝法國在國際場域關注台海和平穩定的重要性，並且支持台灣國際參與，她強調，我們會持續善盡國際成員的責任，確保印太區域的和平穩定，也希望跟法國一起為世界做出更多的貢獻。

她認為，台灣和法國可以合作的面向多元而廣闊，在促進台法交流上，法國國會向來是最有力的動能，「這次大家的來訪就是最好的證明」，未來也歡迎更多法國政界與各領域人士來訪，做台灣關係的開拓者。

李察則在隨後的致詞時表示，非常感動能夠收到蔡總統頒贈如此高的榮譽，這對台法接下來友誼是項非常大的鼓舞。他也要將此殊榮獻給法國參議院全體同仁，是他們批准此次行程，也在友台小組建議下，今年5月6日一致通過決議給予台灣參與聯合國專門組織的權利。

李察指出，法國與世界上許多國家一樣，都採取支持台灣的立場，因為台灣在許多領域都有極大貢獻，包括台灣經濟上發展，高科技、健康領域及對國際和諧的貢獻，「這些都是我們支持台灣的重要理由！」