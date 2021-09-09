星座運勢網站「星座上上簽」分析，處女座、天蠍座、雙子座的人在戀愛中非常敏銳，尤其是檢視伴侶的忠誠度時，一旦對方有出軌的跡象，通常他們會立刻發現異狀，他們會用各種方式印證對方是否不忠於自己，想要在他眼皮底下亂搞男女關係幾乎是不可能的事。

▍1.處女座

處女座非常在乎另一半的一舉一動，他們一直以來都是用高標準來要求自己，談戀愛以後會把一樣的標準套用到另一半身上，因此無時無刻都在檢視對方有沒有做到自己的要求，如果戀人有任何變化，他們都能立刻察覺，更不用說出軌，只要讓他察覺異狀，他們就會立刻展開地毯式調查，不放過任何線索，絕不可能被蒙在鼓裡。

▍2.天蠍座

天蠍座的佔有慾很強，恨不得戀人的眼裡只有自己的存在，只要另一半跟其他異性互動稍微頻繁一點，就能讓他的醋缸打翻，他們在愛情中非常敏感多疑，一點點風吹草動都會讓他非常不安，戀人乖乖在身旁都能讓他胡思亂想了，更何況如果真的出軌，各種跡象一定會讓他的警鈴大作。天蠍座直覺很強，只要感覺不對勁就會用盡方法試探，查到真相時絕對不會放過對方，畢竟他們完全無法忍受被背叛的感覺。

▍3.雙子座

雙子座平時給人不正經、什麼都不在乎的感覺，有時會讓戀人以為他們很好哄騙，其實他們觀察力很強，而且對另一半的變化非常敏感，尤其如果戀人有其他曖昧對象，他們會立刻感覺到異狀，為了證實自己的想法，他們會安排陷阱，或是用套話的方式，印證對方的不忠，雙子座從不會讓自己受委屈，如果他的猜測屬實，他絕對會讓對方嘗到難忘的苦果。