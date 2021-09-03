本周正式邁入9月，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團分享，9月上半月的12星座運勢，獅子座、天秤座、處女座金錢運最旺；天蠍座、摩羯座、射手座工作運最好，金牛座、雙子座、雙魚座桃花運最順，另外，小孟老師提醒，牡羊座、巨蟹座、水瓶座的人在日常生活則要多留意自身安全，建議多穿紅色衣服或襪子，可有效抵擋厄運。
【金錢旺旺組】
TOP3 獅子座：太陽火星入財帛宮，積極賺錢，受到回報。
TOP2 天秤座：金星水星入本命宮，太陽火星入精神宮，創意無限，以小博大。
TOP1 處女座：太陽火星入本命宮，水星金星入財帛宮，可用錢滾錢，找到商機。
【工作好運組】
TOP3 天蠍座：太陽火星入人際宮，貴人解危，轉危為安。
TOP2 摩羯座：金星水星入事業宮，展現魅力，被人看重。
TOP1 射手座：太陽火星入事業宮，奮發向上，努力回報。
【感情順利組】
TOP3 金牛座：太陽火星入戀愛宮，出遊加溫，追回舊愛。
TOP2 雙子座：婚神星入夫妻宮，適合求婚，找回悸動。
TOP1 雙魚座：太陽火星入夫妻宮，激情桃花，適合生孕。
【當心留意組】
小孟老師提醒，以下3星座建議多穿紅色衣服或襪子，能有效抵擋厄運。
TOP3 牡羊座：冥王星逆行轉入事業宮，加上土星與木星逆行入人際宮，小人較多，建議莫管閒事。
TOP2 巨蟹座：天王星逆行入人際宮，冥王星逆行入夫妻宮，建議情人間不宜傳話，以免發生爭吵或外遇。
TOP1 水瓶座：土星與木星逆行本命宮，投資套牢，績效下滑。
文章來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟
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