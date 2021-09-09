據香港大公文匯全媒體報導，香港保安局局長鄧炳強今日（9日）發表文章，指下周日（19日）舉行的選舉委員會選舉，是完善選舉制度後舉行的第一場關係香港未來有效管治的重要選舉，局方和所有紀律部隊已準備就緒，全力配合特區政府相關部門做好選舉工作，確保活動能夠在安全和社會穩定的環境下進行。

此外，鄧炳強表示，保安局也會為12月及明年3月舉行的立法會及特首選舉制定妥善保安計畫，以應付可能出現的安全風險，確保所有與選舉相關的活動能夠順利及有序地進行。

鄧炳強表示，作為候選人資格審查委員會一員，必定會與其他成員嚴格把關，確保所有候選人都是真誠擁護《基本法》和真誠效忠香港特區，任何偽裝者都將無法蒙混過關、進入特區的管治體制。

鄧炳強表示，完善香港選舉制度進一步提升了選舉的廣泛代表性及均衡參與，例如在選舉委員會加入更多代表基層的組別，符合香港特區實際情況，體現社會整體利益，當中新增來自地區的撲滅罪行委員會、防火委員會以及分區委員會代表的組別，能真正反映普羅大眾和基層意見，集中精力幹實事，認真服務地區。