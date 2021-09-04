考慮到要一起度過下半輩子，有些人找對象會精挑細選，無論是家庭條件或是薪資水平，都會考慮在內，不過《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，他們的愛情始於感覺，物質條件不重要，挑選伴侶較為盲目。
雙子座：
雙子座沒有既定的擇偶標準，尋找伴侶時多半是憑藉感覺，只要相處舒服、不排斥，雙子座就會願意繼續走下去，即便對方沒那麼完美，自己一點也不在意。
獅子座：
看多了身邊的悲歡離合，獅子座意識到，再相愛的兩個人也有可能走到窮途末路的時候，既然如此，何必對愛情設下那麼多條件，倒不如放寬心態，跟著自己的感覺走。
天蠍座：
傲嬌的天蠍座不管做任何決定都十分有把握，自信爆棚的他們在尋找對象時也同樣如此，寧願捨棄過多的條件限制，靠著直覺尋覓，搞不好這樣的對象會帶給自己更大的驚喜。
水瓶座：
水瓶座對於愛情有自己的美好想像，若要他們開出條件，他們會覺得這是在褻瀆愛情，找尋對象時更多的是憑藉直覺，他們深信兩個人若是有緣分，一定會順利在一起。
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