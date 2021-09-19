高雄市前市長韓國瑜受到僑胞邀請，近日走訪美國，今（19）日他出席芝加哥「全美台灣同鄉聯盟第43屆年會」，演講提到台灣目前最大的威脅就是民進黨，批民進黨掏空國家、傷害民主。

韓國瑜的演講主題為「美陸爭霸和新冠疫情對中華民國的衝擊與機遇」，他提到，美陸爭霸、新冠疫情都影響台灣的生活和經濟發展，甚至改變社會結構和國際的格局，但目前中華民國面臨到最大威脅是民進黨。

他批評民進黨假民主之名，行政治鬥爭之實；假正義之名，行歷史扭曲之實；假中華民國之名，行掏空國家之實，這是因為民進黨現在掌握立法院的多數，且主導了整個國家機器，而民主選舉是一時的，摧毀民主機制帶來的傷害卻是永恆的，若民進黨繼續惡意妄為、橫行無阻、為所欲為，最終會摧毀台灣民主，也會摧毀中華民國。

「士可忍，孰不可忍」，韓國瑜提到，中華民國的存在從來都不容易，是在內憂外患之下走過來的，但不論情勢怎麼樣的惡劣，都試圖在風雲變化的國際政經變化之下，努力保存著一方自由土地，尋找最適當的人才，努力發展最大的能量，所以有十大建設、經濟發展計畫、加工出口區、科學園區等等。

韓國瑜受到僑胞邀請，近日走訪美國。圖為芝加哥唐人街。（圖／摘自韓國瑜臉書）

韓國瑜接著表示，民進黨的問題已經彰顯非常清楚，除了權力傲慢外，不尊重歷史，甚至扭曲歷史，歪曲中華民國的意義，且民進黨最喜歡宣傳台灣價值，因為一直宣傳台灣價值，使得大家想要愛國的心不敢彰顯，而整個台灣價值四個字，好像被民進黨註冊專利一樣，把台灣價值、愛台灣成天掛嘴上。韓國瑜強調，「台灣價值沒有中華民國的存在，就不是真正的台灣價值」，不反對談台灣價值，但絕對反對故意把台灣價值單獨從中華民國抽離；反對用台灣價值展開政治鬥爭，區分你我、扭曲仇恨。

韓國瑜強調，中華民國是存在的，誰都不能欺負它，現在需要的是重建國魂，人若沒有靈魂，就沒有是非善惡；國沒有國魂，不知為何而戰、為何而生存，如果連自己的國家都不敢承認，不敢大聲說出來「我愛中華民國」，請問我們對得起國家、先輩、自己和子孫萬代嗎？

韓國瑜也再次感謝僑胞，他說，從國父孫中山革命以來，僑胞就是創建中華民國重要的推手，所有工作和生活在海外，甚至出生在海外的僑胞，都是中華民國的親人，這面青天白日滿地紅使我們血脈相連，也謝謝大家的關心，尤其這次在芝加哥唐人街看到中華民國國旗迎風搖曳，整個璀璨放出光芒，自己一有時間就去看、照相，共看了5次，「實在心中太震撼」，希望大家一起祈禱，天佑中華民國、天佑美國，天佑世界所有民眾，也歡迎僑胞有空多回台灣看看，中華民國一定會熱情擁抱遠歸的遊子。

此外，韓國瑜笑稱，選舉後就婉拒許多活動，「盡量往人少的地方去」，在家洗很多衣服，而因要感謝的人太多，因此透過公益代替謝票，政治人物存在的目的就是要造福民眾、照顧基層民眾、照顧弱勢。