美國《華爾街日報》報導，一所美國高中申請參加聯合國活動，學校網站文章提到「台灣」卻被要求修改。外交部今天表示，中國藉由其在聯合國的不當影響力，全面打壓台灣及友我人士，外交部嚴正譴責。並強調，中國政府任何抹除「台灣」的做法，都是對台灣人民的挑釁，也是造成兩岸人民敵意的元兇。

《華爾街日報》報導，科羅拉多州瑞吉斯耶穌會高中為讓學生了解外交事務，申請參加聯合國婦女地位委員會，今年5月的委員會會議上，中國要求該高中改變有關台灣地區的用詞，連該校網站某篇文章使用「台灣」，也被要求修改為「中國台灣省」。

對此，外交部發言人歐江安表示，中國濫用其擔任聯合國「經社理事會」（ECOSOC）「NGO委員會」成員國的職權，不當貫徹其片面主張的「一中原則」，在審核申請案件時要求各NGOs組織必需修改對我國稱謂為「中國台灣省」（Taiwan Province of China）」，並謊稱此乃符合聯合國規定。

她批評，聯合國秘書處及相關機構在中國政府施壓下，長期配合不當阻止我國人參與聯合國體系相關活動。中方人員也打壓對我國友善的他國NGOs代表，連美國的高中學生參加聯合國活動也要遭受中方人員及聯合國無理的審查。中國藉由其在聯合國的不當影響力，全面打壓台灣及友我人士，惡劣行徑令人反感及不齒，外交部嚴正譴責。

歐江安指出，中國資深外交官自2007年起把持聯合國主管經濟社會事務的副秘書長要職，凡涉及台灣議題，中方人員一律以其「一中原則」施壓國際NGOs人士，要求必需以「聯合國用語」矮化稱呼台灣；中方官員同時也威脅NGOs代表不得在民主、自由、人權、宗教及法治等議題批評中國政府，否則將拒絕其申請案件。

她說，外交部嚴正關切中國對各國NGOs人士不當打壓的惡劣行徑。遇有不當稱呼我國名稱情形，外交部也指示駐外館處進洽相關組織機構要求更正，以捍衛我國名稱及國家尊嚴。

歐江安表示，中國在聯合國不當濫權打壓NGOs的行徑，日漸引起民主國家及國際社會的關切。外交部促請各國政府與NGOs人士正視中國政府的不當干預，中方的作法不僅違反聯合國強調的民主、自由、人權等普世價值，更損及公民團體參與聯合國的應有權益。

外交部也呼籲理念相近國家，團結一致、加強合作，敦促聯合國不再屈從於中國的政治壓力與無理要求。

對於中國政府正擴大在國際組織中抹除「台灣」的印記，並自稱「台灣」構成對中國嚴重挑釁，外交部認為，這是中國政府在國際和法理上併吞台灣的陽謀。

外交部再次強調，台灣就是台灣，不歸中華人民共和國政府管轄；台灣已經是一個國際公認的民主國家，只有台灣民選政府有權在國際上代表台灣2350萬人民。中國政府任何抹除「台灣」的做法，都是對台灣人民的挑釁，也是造成兩岸人民敵意的元兇。