中國以檢出介殼蟲為由，明天起暫停輸入台灣釋迦、蓮霧。農委會主委陳吉仲今天表示，下一個可能受中國影響的出口品項可能是柑橘，但已預擬所有可能，萬一發生會有萬全準備。

行政院農業委員會今天下午針對「中國暫停我國釋迦及蓮霧輸入之因應措施」召開記者會，由陳吉仲率相關單位出席說明。

陳吉仲強調，已準備新台幣10億元專案經費，將全力採取相關因應措施保障農民權益；另外將循正式管道向中方要求諮商，若30日前中國相關單位對於台灣所提要求沒有正面回應，農委會將依照世界貿易組織（WTO）規範，10月1日正式向WTO提出爭端解決控訴。

陳吉仲在會中透露，台灣下一個可能受中國影響出口的品項，可能會是柑橘類，但他提到，柑橘能夠再製的產品較多，也會預擬所有可能，做因應方案，並滾動式檢討，萬一發生會有萬全準備。

農委會國際處長林家榮告訴中央社記者，去年柑橘類鮮果出口量約3985公噸，其中輸往中國占3345公噸，其次為香港279公噸、新加坡171公噸、加拿大153公噸。

林家榮指出，由於柑橘類的再製品輸出各國就不像鮮果有這麼多限制，且再製品的種類較多，因此若真的發生如同鳳梨、釋迦、蓮霧的問題，也會有萬全準備。

根據農委會統計自2018年至2020年，輸往中國的水果以鳳梨12萬2876公噸最多，其次為釋迦3萬9171公噸、蓮霧1萬2536公噸、文旦1萬1259公噸、芒果1萬866公噸、柑橘9505公噸。

林家榮表示，今年芒果、文旦已經過產季，所以評估下一個可能面臨問題的就是柑橘，但仍希望類似的情況不要再發生。