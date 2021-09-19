針對大陸禁止輸入台灣釋迦與蓮霧，副總統賴清德今晚質疑中方背後的真正動機。他說，這種非正常的禁令，讓我們再次見識到專制政權的無理，台灣會修正農產外銷策略，尋求交易穩定、價格合理的國際市場，透過WTO的爭端解決機制。「請國人一起做農民的後盾，力挺台灣農民」。

賴清德在臉書表示，很遺憾在中秋佳節聽到這樣的消息，中國政府再度以非經濟因素，突發性禁止台灣釋迦與蓮霧的輸出。

他說，沒有科學證據的指控，不符合貿易規範的禁運，我們的農產品從六月至今，均未接獲檢驗不合格通報，中方選擇在中秋連假發送通知，隔天便宣布停止進口，這種詆毀台灣農產品，意圖造成經貿損失的做法，很難不讓人懷疑，這背後的真正動機。

不過賴清德認為，台灣經歷政治、外交、經貿風雨和逆境，國家會更有韌性、人民會更加團結。這種非正常的禁令，讓我們再次見識到專制政權的無理，在震驚之餘，台灣會修正農產外銷策略，更大幅度的開拓通路，尋求交易穩定、價格合理的國際市場，透過WTO的爭端解決機制。行政院農業委員會也已啟動應變機制，要撐住農民！

他說，國際貿易與產品輸出，應是平等交易、互信互利的商業活動，今年二月的鳳梨，現在的釋迦、蓮霧，這樣對台灣農業的攻訐與傷害，非農業、非經濟因素的突襲，不會擊垮台灣，反而會讓國際對中國市場的穩定與誠信，更加質疑與謹慎。

賴清德表示，台灣的農民殷實勤奮，辛苦植栽加上技術研發，讓台灣農產深獲世界好評，「請國人一起做農民的後盾，力挺台灣農民」。