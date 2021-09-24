為提升民眾對防災知識的認知及學習興趣，新北市消防局舉辦「阿災再見-防災宣導教具甄選活動」，廣徵民眾及學生參與，經過2個月的招募徵件，共有93件來自全台各地的投稿作品，從中遴選出20件佳作作品，今（24）日進行決賽，冠軍由快樂林口隊的「避難不丟包多功能避難包」奪下，由消防局長黃德清親自頒獎。

甄選活動主題包括防颱、地震防護以及緊急避難包，2個月收到近百件作品，參賽人數突破百人，包含全台共22所大專院校、15所高中所組成的學生團隊，更有企業員工、現職幼兒園教師與消防單位等自發性組隊參賽。

前3名優勝作品依序為快樂林口隊的「避難不丟包多功能避難包」、US隊的「房災」、中正高工布袋戲社的「防災布袋戲-燈猴鬧台灣」，作品創意十足，令人驚豔！優勝團隊分別獲得5萬元、3萬元及1萬元等值禮券，佳作作品也均獲得3千元等值禮券獎勵。

黃德清表示，這次活動盼能吸引青年主動積極討論防災議題，培養青年學子未來防災力，同時透流行創意集思廣益，開發新穎且具創意的教具，宣導大眾防災教育，在地震、颱風等天然災害來襲時，能具備災害應變能力，防範未然，降低災害的衝擊。