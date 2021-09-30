旗下品牌凡士林更於屈臣氏門市獨家推出彩虹版 凡士林修護凝膠1加2經典超值組。（聯合利華提供）

美妝集團與通路響應彩虹月活動，聯合利華在第19屆台灣同志遊行前夕祭出「聯合利華彩虹月」優惠，即日購買聯合利華旗下指定品牌任兩件商品即可上網登錄，有機會獲得由彩虹友善品牌金普頓大安酒店、CiPU 喜舖、STYLEi等提供之總價值近30萬台幣的彩虹好禮。

旗下品牌凡士林更於屈臣氏門市獨家推出彩虹版 凡士林修護凝膠1加2經典超值組（見圖，聯合利華提供），活動期間，凡於屈臣氏消費滿388元或購買彩虹限定商品，聯合利華與屈臣氏將相對提撥捐款予台灣性別平等教育協會，作為多元共融教育推廣基金。