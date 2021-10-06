奢侈品集團開雲(Kering)、歷峰集團(Richemon)的卡地亞(Cartier)，以及責任珠寶委員會(RJC)已聯手合作，為手錶和珠寶設定環境目標，並且希望其他品牌的同業也能一起提出承諾。

該計畫名為「手錶和珠寶計畫2030」，其目標包括到2030年減少碳排放、保護生物多樣性，以及採用由RJC所界定的實務標準。

消費者對環境的議題愈來越注意，特別是年輕人；而年輕人也是奢侈品品牌爭取營收成長的關鍵所在。

參與計畫的品牌將被要求設定碳排目標、在採購原料時能減少對生物多樣性和廢水的影響、對供應鏈採取特定措施，例如包容性和透明度。

開雲已經將自己定位為時尚服飾業界的環保冠軍。開雲董事長Francois-Henri Pinault在2019年召集數十家國際品牌，簽署了所謂的時尚公約，包括減少碳排和降低塑料使用。該協定涵蓋了法國愛馬仕(Hermes)等高級精品品牌，以及Zara母公司Inditex集團；但是LVMH沒有參加。

卡地亞執行長Cyrille Vigneron指出，「手錶和珠寶計畫2030」的合作夥伴打算先招募歐洲品牌，然後再擴展到其他國家品牌，也會有關鍵的供應商、經銷商將加入這一計畫。