蔡英文總統國慶演說再度宣示，要在2050年達到淨零排放的目標，這是百分之百的謊言，因為蔡政府的實際政策背道而馳，根本不可能達標。

依照蔡政府的能源政策，全面廢核後以綠電取代核電，占比為2成，其餘供電來源是5成天然氣發電、3成煤電。依照蔡政府的說法，「以氣代煤」可以降低排放與汙染，賴清德當行政院長時，甚至把天然氣發電納入綠電。

不過，這是外行話甚至是全然的謊言；天然氣發電的排放與汙染雖低於煤電，但只是比較低，而不是無排放、無汙染，相較之下，核電才是幾近無排放、無汙染的發電方式，但蔡政府堅持廢核神主牌，因而把花費上兆元發展的綠電，拿去替代核電而非火電，這是嚴重的錯誤。

再者，「以氣代煤」可減少排放，是在相同的發電量基準下的說法，但只要台灣經濟持續成長、國民生活品質繼續提升，用電量一定年年增加，即使每年增加只有1到2%，到2050年時，全台用電量將增加7到8成。

換句話說，屆時全台用煤量、天然氣用量都要跟著增加，碳排放就會提高。那麼，有可能達成淨零碳排嗎？除非大家願意不開冷氣、不用冰箱、晚上改用蠟燭，否則電力必然持續增加。

達成淨零排放目標的正確方式應該是核電+綠電，而非火電+綠電。台灣民眾將為蔡英文的廢核試驗付出龐大代價。