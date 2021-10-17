因應國際減碳趨勢，國際能源署(IEA)今年5月表示，為達到2050淨零碳排，零碳電力包含再生能源與核能，挺核人士今(17)日現身信義威秀商圈，以單腳站立的挑戰活動突顯台灣的能源問題，「廢核解決不了空污與缺電，官員不應該再粉飾太平。」

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示，國際上的減碳趨勢就是同時使用再生能源與核能，就像我們的雙腳協調並用，才能大步往低碳未來邁進，但失衡的能源政策如同只幫一隻腳買好的鞋子，同時又想廢了另外一隻腳，「你可以單腳站多久？台灣可以只靠一隻腳向前走嗎？」

氣候先鋒者聯盟目標10月31日召開一場全台單腳挑戰快閃活動，希望讓台灣各地民眾都知道今年1218要公投這件事。接下來這系列活動還計畫推動到國外，目前正在接洽日本、韓國、菲律賓。（氣候先鋒者聯盟提供）

楊家法表示，許多民眾並不知道，除了513及517大停電外，就在今年雙十國慶前，10月7日台灣也差點面臨全國分區大停電的限電情況，最後有驚無限在降壓及水力超放的情況下渡過。在漸漸停用核能之後，台灣目前供電一而再的吃緊，也突顯了政府過去所言再生能源可以補上核電的說法是錯誤的，核電廠只准除役不可以提延役，然後故意不啟用核四。

此外，多花上兆成本開出目前世界第一貴的離岸風電（進度嚴重落後），花好幾千億建置更輸電線路供再生能源及火力使用，再花數百億建置儲能及需量反應等輔助服務等，花了上兆元做了這麼多，但電力吃緊還有碳排放和空污的問題仍然沒有解決。

楊家法批，台灣不是應該走在最前面嗎，結果美國能源部、波蘭、英國、聯合國歐洲經濟委員會等都意識到這件事了，我們卻意識不到？

氣候先鋒者聯盟發言人江肇元指出，台灣的能源政策必須要修正，官員不應該再粉飾太平，目標10月31日召開一場全台單腳挑戰快閃活動，希望讓台灣各地民眾都知道今年1218要公投這件事。接下來這系列活動還計畫推動到國外，目前正在接洽日本、韓國、菲律賓，讓亞洲鄰近國家一起來推動核能也一起挺台灣的挺核活動。