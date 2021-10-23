原本擬在明年上路的「50至99人」事業單位適用醫護臨場健康服務，職安署認為小規模事業單位資源不足，因而先要求有特別危害作業的優先執行，並未納入一般事業單位，對此，有勞團指出，從職災統計來看，小規模的事業單位發生重大職災的次數反而更多，有些也不是僅止於特別危害作業，不應僅限制在特定行業。

依勞工健康保護規則指出，醫護臨場服務可協助雇主包括勞工體格檢查結果分析與評估、健康管理及資料保存；協助雇主選配勞工從事適當之工作；辦理健康檢查結果異常者追蹤管理及健康指導等措施。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎表示，以重大職災來看，小規模發生重大職災的次數相較大規模事業單位來的多，可能是因為沒有資源協助管理職場安全，臨場健康服務原本就是職災預防重要的一環，尤其過去也是擔心沒有足夠人力佈建才會從200人以上事業單位採漸進式調整至50人以上。

黃怡翎說，職安署預告草案卻僅把重點放在企業做不做的到，並僅把特別危害作業製程納入其中，建議可採分級管理，如把50人至99人事業單位，但未具特別危害作業的提供臨場醫護的頻率再降低等方式。

工傷協會專員賀光卍則說，原本職安法就明定「僱用50名勞工以上事業單位，事業單位應僱用或特約醫護人員辦理勞工健康保護事項」，依規定明年起50人以上事業單位就要通通適用，但此次預告再度限縮實施範圍，減少受到照顧的勞工，恐怕有違該條文的立法理由。

賀光卍也認為，勞動部應該要站在勞工健康保護的立場，而不是以雇主角度思考中小企業資源與經費相對不足等問題，「這應該是經濟部要做的事」。