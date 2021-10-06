交通部將每年9月第3周定為「交通安全周」，今年更擴大為10月「交通安全月」，聚焦路口安全，交通部公路總局與9大運輸業今響應誓師，要加強汽車運輸業駕駛人安全意識，遠通電收則與道安會、高公局、靖娟基金會、台灣高齡化政策暨產業發展協會等單位，一同推廣交通安全教育。

根據交通部統計，今年至7月止，道路交通事故件數超過19萬件，其中汽車運輸業營車輛事故則有7989件，造成9001人傷亡。

公路總局局長許鉦漳指出，汽車運輸業從業駕駛人頻繁使用道路，相對的事故風險較高，對於交通安全的維護更是責無旁貸。9大運輸業車輛有37萬8000輛，占全國汽車總數4.6％，今年數據和去年同期相比，肇事件數少了4.5％、路口傷亡減少5.5％，去年進行65個路口改善，今年底將會全數完成，希望達到零死亡目標。

交通部今年以「路口慢看停、行人停看聽」為宣導主軸，向社會傳達交通安全理念，今日邀請9大運輸業公會理事長進行誓師，共同簽署落實車輛路口停讓文化，並號召所屬從業駕駛人響應。

交通部長王國材表示，過去一年的交通事故，有57％發生在路口，造成1300多人傷亡，其中包含有220名行人，人本交通是交通部的施政願景，安全則是其重要的基礎，不只汽車運輸業駕駛人要有安全觀念，更要普及到全民。

遠通電收響應交通部號召，過去與道安會、高公局持續辦理道安意識推廣，今年跨界攜手靖娟基金會與台灣高齡化政策暨產業發展協會，共同宣誓守護道安。

靖娟基金會執行長林月琴指出，越小落實交通安全教育、越能建立正確的交通行為及觀念，同時減少事故發生的風險。根據2020年的調查顯示，有90.5％的學生由家長使用汽機車接送上放學，但家長同時表示，期待國小孩童畢業就能具有「獨自上放學的能力」，但是調查也顯示孩子上了國中之後，仍有一半以上的比例是家長接送，凸顯家長對交通環境的不信任。

基金會先前發表的低年級版「馬路這樣過、安全Ready Go」，受到教師與家長歡迎，共有452所國小學校申請教學合作，今年10月推出中年級版的新影片「騎乘注意Go、安全一定夠」更將教育主題從注意路口安全，擴及到正確騎乘觀念與交通風險感知。

國際青年商會中華民國總會也響應交通安全月活動，將過去4年來持續舉辦的「擦亮世界的角落」，製作成一頁式的網站進行成果發表，號召民眾一起維護轉角反光鏡，讓更多人了解並重視交通安全。