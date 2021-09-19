中國海關總署今日以檢出檢疫性有害生物為由，自9月20日起將禁止台灣蓮霧、釋迦出口至中國。行政院長蘇貞昌今日於臉書發文表示，中方說法欠缺科學證據，將要求對岸在9月底前回應防檢局，否則將比照澳洲案例在WTO提出爭端解決控訴。

中國海關總署動植物檢疫司昨日發函通知各直屬海關表示，今年來中國海關多次從台灣輸至中國的蓮霧、釋迦等農產品中，檢驗出檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧(Planococcus minor)」，因此要求自今日起暫停受理台灣蓮霧、釋迦報關。

蘇貞昌指出，今年 3 月間，中國片面禁止台灣鳳梨進口，但因政府因應得宜，今年鳳梨主產期的產地平均價，仍然比去年和前年還高。對此也積極擴展其他國家的市場，今年到目前為止，鳳梨賣到中國以外市場的量，已經是去年同期的6倍，其中外銷日本增加了742％ 。

蘇貞昌說，針對中國片面禁止台灣釋迦與蓮霧進口，政府也會拿出對策，全力保障農民生計，拓展新的市場，為農民辛苦栽種的果實開闢新出路。

蘇貞昌表示，針對中國欠缺科學證據、違反不歧視原則的行為，將要求中國在9月底前必須回應防檢局，否則將比照澳洲案例，在WTO提出爭端解決控訴。