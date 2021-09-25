全國118所高中職爆出遺失學習歷程檔案，其中基隆市有2所「受災戶」，分別為國立基隆高級商工職業學校、國立台灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校（進修部），校長表示，第一時間都反映給教育部，教育部必須盡快出面處理，都會配合中央指示。

基隆市教育處副處長陳淑貞表示，基隆市有2所學校受影響，但這2所都是教育部直接管轄的，基市府管轄的學校則無。

國立基隆高級商工職業學校校長洪光賢表示，第一時間就有透過群組跟教育部反映，但現在還沒等到消息，希望教育部盡快協助，他剛也和家長會開會論及此事，他也很無奈，不希望延宕，導致學生的權益受損，學校都會配合教育部指示，至於有無「定期備份」會再了解。

國立台灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校校長陳世程說，日間部有自己開發的格式，都有備份保留，只有進修部是用教育部的格式，所以有100多名夜校學生恐影響，但也不一定真的遺失了，他第一時間也透過群組反映給教育部。