上周六傳出全國將近8000名高中職學子的學習歷程檔案遺失，引起軒然大波，教育部日前承諾在今(1)日提出說明，未料竟是指派國教署長彭富源，以錄音的方式，兩分多鐘逐字唸新聞稿，但目前尚有3224名高中職學子待協助上傳檔案，官方僅請各校視學生上傳情形，妥適分流規畫上傳截止期限。

彭富源以錄音檔逐字唸出教育部新聞稿，並指出高中學生於110年9月5日至9月22日期間，上傳至學習歷程學校平台資料遺失一事，經清查受影響檔案資料，並經學校協助輔導學生，依原程序重新上傳檔案資料後，截至110年10月1日0時30分統計結果，還沒有上傳檔案的學生人數有3224人、資料6050件，其中包含「課程學習成果」3447件、「多元表現」2603件。

彭富源提到，國教署已指定專責人員，持續協助受影響的每一所學校、每一位學生完成上傳作業。

彭富源指出，因近日仍為部分高中學生持續上傳109學年度第2學期學習歷程檔案資料至學校平台的作業期間，國教署也請各校視學生上傳情形，妥適的分流規畫上傳截止期限，於11月1日學校提交檔案至「中央資料庫」作業前，並協助每一位學生分流完成上傳檔案，務必讓運用系統上傳檔案的學生都能順利完成。