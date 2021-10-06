指揮中心召開疫情記者會，由發言人莊人祥說明最新狀況。(圖／指揮中心提供)

國內今天本土連7天加零，無死亡個案，境外新增5例包含今天爆出的華航女機師，指揮中心發言人莊人祥表示，該名女機師為40多歲女性，9月23日派飛美國，10月3日派飛新加坡當日往返，10月2日跟4日有跟家裡成員接觸，10月5日採檢陽性，今天PCR二採，Ct值22，抗體n抗原陰性，s抗原為陽性，為剛發病，該女機師2名就讀北巿不同國小的孩子的班級今天也緊急停課採檢，該華航女機師8月初打完2劑莫德納，也是國內第4起機師突破性感染。

機組員染疫風波才剛平息，今日再度傳出一名機組員確診，孩子就讀的學校為此預防性停課。莊人祥表示，今天新增的5名境外移入中，其中一名為華航機組員，目前列入今天的境外移入，個案為40多歲女性，今年8月出接種完第二劑的莫德納疫苗，9月23日至9月26日派飛美國安哥拉，9月27日至10月1日在公司宿舍居家檢疫，10月1日採檢陰性，10月3日派飛新加坡當日往返，回台後加強版自主健康管理，10月2日跟4日在家中與家中成員接觸，10月5日當天是美返台第9天採檢，PCR陽性確診，Ct值33。也是國內第4例機師突破性感染。

莊人祥表示，根據她最近幾次採檢紀錄，6至9月多次採檢PCR都陰性，10月1日PCR採檢也是陰性，10月5日才變成陽性，Ct值33。

今天上午指揮中心再度針對她的PCR二採結果為22，抗體n抗原陰性，Ｓ抗為陽性，看起來是剛感染或剛發病，到底是在飛安哥拉斯或是其他國家被傳染，還需要進一步釐清。

指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為3例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(5例，案16366、案16367、案16369、案16370、案16371)；越南(16368)、馬來西亞(案16372)入境，入境日介於今(2021)年9月21日至10月3日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。