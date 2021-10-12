經中央疫情指揮中心確定後，今年東港迎王確定如期舉辦，將於24日登場至31日，而為因應防疫，整體祭典規模縮小，除限東港鎮轄區內的隊伍參加外，在科儀進行中絕對禁止行進間飲食，參與者也要全程戴口罩、保持社交距離。

東隆宮指出，經呈送活動專案防疫計畫書於屏東縣政府轉呈中央疫情指揮中心後，主管機關考量疫情已趨緩，屏東縣內已逾60幾天靈確診，是值得慶賀及舉辦相關大型活動的，又東港迎王平安祭典有其特殊性，故以專案辦理辛丑正科依古禮祭典科儀等相關行程。

但考量疫情，為減少人流群聚，將縮小祭典的規模，僅限東港鎮轄區內的隊伍參加，對此，東隆宮祭典委員會也已行文向參加本科祭典活動的宮廟說明，期望各界體恤本宮舉辦祭典活動的決心與用心。

東隆宮強調，所有參加本次祭典活動的宮廟、執事人員及全國香客，務必配合政府防疫規定，實聯制備查，在科儀進行中絕對禁止行進間飲食，並全程戴口罩，保持社交距離。

東隆宮說，期望在辛丑正科代天巡狩千歲爺的下凡蒞境巡視下，能盡收瘟疫，一掃疫情陰霾，讓瘟疫快快消退，百行百業盡快恢復日常，庇佑全國信眾闔家健康，合境平安，咱的國家風調雨順，國泰民安。