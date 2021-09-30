「綠手指：種植綠植栽教學」也是樂齡大學的課程單元之一。（金大提供）

「快樂學習、忘記年齡」的樂齡大學課程豐富多樣。（金大提供）

國立金門大學開辦第1屆「樂齡大學」，專門招收早年失學的55歲以上長者，生活化課程安排豐富多樣，10／4開始受理報名。校方歡迎阿公、阿嬤一起來上學，開開心心活到老學到老。

金大表示，該校開辦教育部委託辦理的「樂齡大學」，本屆上課時間為2021年10月26日至2022年6月21日，共計2學期36周。每周上課時段最多2天，上午9：00~12：00，下午2：30~5：30，歡迎想一圓大學校園生活的長者們踴躍報名。

「快樂學習、忘記年齡」的課程涵蓋金門島嶼文化、生活新知、健康休閒與專業智能等4大面向，包括「人際關係與溝通」、「運動傷害復健」、「身心探索-生命力的流動」、「畫出彩色人生」、「經絡保健與按摩」、「精油手工皂DIY」、「生活瑜珈」、「綠手指：種植綠植栽教學」、「金門歷史古蹟走讀、文化尋訪」、「皮拉提斯」、「書法藝術」、「壁球」、「葡萄酒賞析」、「生活美語」、「島嶼生態保育」、「企業參訪」、「團隊建構」、「電腦一級棒」、「實用手機app」、「歡樂歌唱Do Re Mi~」、「口條訓練」、「樂齡投資理財」。

金大表示，歡迎55歲以上的長者，不限學歷，只要行動自如、識字，都可以來到金門大學開辦的樂齡大學就讀，一圓自己的大學夢。10／4起開始報名，學費3000元，額滿為止共30名。詳情可電洽082-312736。