國民黨主席選舉正在開票中，目前前主席朱立倫以接近半數得票率遙遙領先，依序是張亞中、江啟臣、卓伯源，稍早卓伯源現身黨中央，吸引媒體關注，卓透露，他特地到現場來看「老朋友」江啟臣，還說「他做什麼決定我都支持」。

卓伯源還說，相信選後絕對可以團結，這就是國民黨要展現給台灣民眾的事情，雖然選舉過程有不同主張、意見表達，相信這都是為台灣、國民黨好，但選舉若結束，一定要服從多數、尊重少數，服從公正公平的選舉結果，並且尊重少數提出對國民黨的意見，這是國民黨繼續偉大壯大的基礎。