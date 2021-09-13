周日一項快速民調顯示，德國社民黨(SPD)總理候選人蕭茲(Olaf Scholz)在周日晚間電視辯論中擊敗其他對手，成為德國下一任總理最熱門人選。

德國媒體也在辯論前舉辦了例行的周日民調，顯示由蕭茲所領導反對黨社民黨，民調領先保守黨有6個百分點。

在90分鐘的電視辯論後，ARD電視台馬上進行快速民調，顯示現任財政部長蕭茲有41%的支持率，認為其辯論表現較具說服力；而總理梅克爾(Merkel)力挺的接班人、基民黨聯盟(CDU/CSU)的拉榭特(Armin Laschet)的支持率為27%，綠黨的總理候選人Annalena Baerbock則為25%。

德國檢方數日前突襲檢查了財政部單位，拉榭特攻擊蕭茲沒有履行監督的職責。而蕭茲則鎮定地回答，認為對手扭曲事實，指出已進行部內調查。

周日INSA一項民調顯示，社民黨擴大了對執政黨的領先幅度，支持率估在26%，較一周前增加1個百分點，為2017年6月以來最高的政黨支持率；而執政的保守黨維持不變，為20%，落後6個百分點；綠黨支持率小跌1個百點，為15%。

蕭茲也再次拒絕了與極左派政黨「左翼黨」(Die Linke)合作可能。專家則認為，選舉結果可能需要三方的結盟，可能需要數月時間進行談判。而左翼黨曾多次批評歐盟政策，並反對北約組織。