沸沸揚揚的阿里巴巴王姓經理趁出差女同事酒醉趁機猥褻案，由刑案改以大陸《治安管理條例》（類似台灣《社會秩序維護法》）裁處拘留15日，引來眾議，大陸法界人士8日以八點理由支持此案不構成大陸《刑法》犯罪、改以行政罰的決定。

阿里巴巴7日在一份聲明中表示，該公司已看到有關性騷擾案件的官方公告。真相已被法律明瞭，整個事件對公司每一位員工都產生了深刻的影響。

該公司表示，相信正義和善意的力量，並誓言將關注此事，加緊努力，更好地建設和完善公司。

澎湃新聞報導，此前被公安機關通報涉嫌「強制猥褻」的犯罪嫌疑人王嫌，檢方認為「實施的強制猥褻行為不構成犯罪」，不批准逮捕。湖南省刑法學研究會前副會長、湖南律師協會刑事辯護專業委員會前主任賀小電；湖南綱維律師事務所律師賀律川，根據已披露案情，從8個方面解讀檢方為何認定不構罪。

賀小電認為，本案中，在對被害人同情的輿論壓力之下，檢察機關在認定王嫌實施了強制猥褻行為而宣告不起訴，「一定程度上體現了辦案人員的依法擔當」。同時，周女報警時不如實、全面的陳述，導致對周女陳述真實性的質疑，也部分影響了該案，出現有利於王嫌的結果。

賀小電說：「通觀王嫌的行為，其因酒後衝動對周某實施時間並不長、並有一定節制的強制猥褻行為，顯著輕微的情節表現出的危害性並不大。並不足以說明，必須通過刑罰的懲治，才可以防止其再犯。王嫌的強制猥褻行為，已經使他失去了令人羡慕的工作、名譽遭受了巨大損失，承擔了失去自由的治安拘留處罰，在一般人看來，似已足夠。」

大陸《刑法》有一條「排除規則」，即《刑法》第13條「但書」規定，「情節顯著輕微危害不大的，不認為是犯罪。」

據警方通報情況，王嫌本案中，與周女到濟南出差，入住不同酒店；在周女醉酒後，王與他人一同第一次將她送回周入住的酒店房內離開，只因接到關心電話要他去探視周女，才經由櫃台、徵得周女同意辦了房卡，第二次進入周女房間逗留20分鐘，進行猥褻，但他沒等到網購保險套送到就離開。後來王某第三次進入周某房間，是基於同事微信來電，並開著視訊通話，在幾分鐘後就離開。接著第四次進入周女房間，只是去拿雨傘，停留3分鐘。

賀律川認為，王某在四度進出周女房間，有三次機會對被害人實施猥褻，只有第二次既遂，第三、四次也有機會，也買了保險套，但他在保險套到了沒去拿，並未進一步對周女猥褻甚至更重的侵害，說明主觀上他對周女的行為有所節制。因此，從8個方面分析王某「強制猥褻」行為具有哪些「情節顯著輕微危害不大」而出罪情形：

第一，王嫌不是被害人周女的上級、領導。

第二，王嫌的強制猥褻「意圖」，並非其主動、積極追求形成。

第三，王嫌實施強制猥褻的方式不惡劣。案發前也飲酒的王嫌並未採取暴力等手段。

第四，周某不是未成年人而需要刑法特別保護。

第五，周某並未在物質上受損。

第六，王嫌進入周某房間的時間較短。

第七，王嫌進行強制猥褻行為有所節制，主觀惡性不深。

第八、王嫌主動承認、如實供述自己的行為。

澎湃新聞報導，王嫌妻子稱，本案中，周女雖然喝了350毫升的低度白酒，但意識清醒，並且在搭乘計程車送周女回酒店途中，「周某借酒勁摟抱我丈夫」，在他脖子左側留下了明顯的吻痕（俗稱草莓印），「我丈夫明確表示拒絕『別這樣，別這樣』。」「這一事實，檢察機關、公安機構均未認定，如果認定了，我認為，就不存在王嫌強制猥褻周某這一事實成立的問題。」賀小電說。

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