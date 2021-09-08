新冠疫情趨緩，各級學校陸續開學，台中市警第五分局為強化保護婦幼安全工作及守護兒童人身安全，針對防制「性侵害」、「性騷擾」及「兒少性剝削」等性犯罪宣導，由女警親自操刀，親自拍攝製作婦幼安全宣導影片，藉由影片發送全市各中小學，讓學童認識「身體自主權」自我保護，預防「性犯罪」發生。

去年全國發生校園性騷擾件數計10681件、未滿18歲性侵害案件計5978件、兒童及少年性剝削案件計1691件，以上各項性犯罪件數逐年持續攀升，警方為強化兒童及少年對於身體自主權及自我防護認知的觀念，防制性犯罪案件的發生，故製作婦幼安全宣導影片，杜絕性犯罪發生。

現今社會風氣開放，然社會大眾仍然帶著有色眼光看待性侵害、性騷擾及兒少性剝削案件的被害者，使得多數被害者在發生的當下，不願亦不敢尋求協助或請求報案，而性犯罪的發生，常常導致被害人無法彌補的創傷；影片中主要針對性犯罪相關法令宣導及遭遇性犯罪當下該如何自處，以達到保護自身安全為目的。

台中市警第五分局長林沐弘說，當學生遭遇侵害時，請不要壓抑自己的感受，勇敢說「不」才是保護自己的第一要件，並可以撥打報案電話110及婦幼保護專線113，立即向警方報案並保全證據。警方針對上、放學期間，轄區員警至校園周遭加強守望及巡邏以保護幼童安全，讓民眾感受警察守護婦幼安全的用心。

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