新北市永和區公所為提升民眾防災意識，強化社區災害防救應變能力，今（2）日上午在永和國父紀念館辦理福和里防災社區演練。（永和區公所提供）

新北市永和區公所為提升民眾防災意識，強化社區災害防救應變能力，今（2）日上午在永和國父紀念館辦理福和里防災社區演練。（永和區公所提供）

新北市永和區公所為提升民眾防災意識，強化社區災害防救應變能力，今（2）日上午在永和國父紀念館辦理福和里防災社區演練，並展示防災社區推動成果。

演練由永和區公所、福和里辦公處、新北市政府消防局第七救災救護大隊、永和區公所志願服務隊等4個單位共44人共同參與。情境設定為臺灣北部發生芮氏規模6.5地震，多處房屋傾倒損壞，里民利用平日所學，進行疏散避難、災情查通報、巡視社區災情、撲滅地震後引發火災、引導民眾到避難收容所進行避難、物資發放與關懷、緊急以心肺復甦術（CPR）搶救昏迷里民及災後復原等情境演練，藉以熟悉災害應變作業。

福和里里長呂昶祺對區公所積極推動防災社區表示肯定；參與各應變編組的25位成員，原就是鄰長、守望相助隊員、環保志義工等熱心人士，透過此次災害環境診斷、防災社區編組、防災計畫研擬、防救災技能訓練等課程及疫情期間救災實際演練，讓防救災能量深入鄰里。

永和區長陳怡君表示，當重大災害發生時，除了政府單位的救援，社區居民的自助與互助也是關鍵；福和里是永和區第4個自主型防災社區，未來希望持續推廣，增加居民自助、互助的能力，減輕發生災害時社區受災程度，進而迅速重建家園。