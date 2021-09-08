長榮航空機師突破性感染事件，桃園市長鄭文燦8日指出，集中檢疫所內機師和確診北科附工學生共424人，已有361人二採PCR都陰性，「代表疫情可控範圍！」其餘63人陸續採檢，若隔離者都陰性，不必大規模二採，他也提到社區接種站目前2138人也都陰性，但為防疫，中秋活動一律取消，除公園露營區不開放，他也指示都發局通知各社區大樓，公共區域、中庭廣場一律暫停外借，烤肉僅限家庭範圍內進行。

長榮航空機師突破性感染事件，就讀台北科技大學附屬桃園農工的機師兒子也確診，且基因定序為Delta變異株。

鄭文燦說，長榮機師以及北科附工學生確診案，共建立三層防護網，其中高風險機組員跟確診學生同班和同住家人等接觸者，都採用新方法到集中檢疫所隔離，其中確診學生密切接觸的北科附工師生共227人，其中223位二採都陰性，另外2位機師密切接觸的機組員197位，已有138位二採陰性，其他陸續安排採檢，部分甚至已解除隔離，強調第一層高風險接觸者是採加嚴標準匡列隔離，目前採檢都陰性，代表疫情在可控範圍。

第二層則是長榮機組員1500位，北科附工2685位師生，一採都是陰性，中央流行疫情指揮中心專家會議決議，第一層高風險隔離範圍若二採都陰性，第二層採取有症狀再採檢的方式，不必大規模二採。

第三層則是接到警示簡訊的110萬民眾，桃園11家醫院加2社區採檢站，9月4日至7日開放有症狀民眾採檢，目前2138位PCR檢測都是陰性，市府會持續監控，以三層防護網建立防線，希望長榮機師確診事件能收斂，強調第一時間最大匡列、精準疫調，是確保安全的方法，他也謝謝團隊全力以赴。

鄭文燦也提到，9月1日開學以來，全市32萬學生請防疫假到昨天僅510餘位，約0.16％，代表是小範圍內，大部分學生還是回去上課，指示教育局做好分艙分流，學校和幼兒園也要分班教學，學校也沒有開放家長接送入內，確保校園安全，戶外教學等教育部頒訂新辦法後再決定。

「公共群聚性中秋活動一律取消！」鄭文燦也宣布，各單位、社區和社團中秋活動一律取消，公園、風景區、露營區一律禁止中秋烤肉活動，社區大樓公共區域如中庭廣場，也停止烤肉活動，僅限家庭範圍內進行。