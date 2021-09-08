新北市三峽區民生街某社區上月發生火災，奪走周女一家6人性命，地方人士決議替周女一家重整家園，將嚴重燒毀的住家重新清潔、修繕，預計在1個月內重整，恢復家園樣貌。（三峽廣行宮主委黃騰霆提供）

新北市三峽區民生街某社區上月11日凌晨發生火災，造成1樓周姓住戶一家7口遭火吻，除了周女胞兄恢復意識外，其他6人皆搶救不治。由於周女胞兄為植物人，長期臥床，周女媽媽又在安養院居住，一家經濟陷入困境，地方人士決議替周女一家重整家園，將嚴重燒毀的住家重新清潔、修繕，預計在1個月內重整，恢復家園樣貌。

周姓住戶上月遭逢長輩因病離世，在家擺放簡易靈堂，但因電源延長線短路走火，導致易燃木製隔間天花板延燒，周女夫妻、周女的10歲女兒、7歲及1歲兒子，還有照顧周女胞兄的印尼籍看護全被濃煙嗆傷昏迷，送醫不治，僅剩周女胞兄獨活。

三峽龍埔里長陳椿瑩表示，意外發生後，當地都想要為周女一家出力，周女胞兄目前已經可以出院，將安排暫居榮民之家，罹難者喪葬等事宜也將由三峽區長、當地人士協助幫忙；由於發生意外的住家已經毀壞不堪，經過家屬同意後，由三峽廣行宮等善心人士接手整修，而清潔隊、區公所昨日已將損壞的家具清運，後續也會在房屋內重裝管線、粉刷。

三峽廣行宮主委黃騰霆表示，意外發生不久後就接獲里長、大樓主委請託，雖然周家人一直有獲得善款協助，但6人喪葬費支出龐大，要整修燒毀的房子根本不可能，除了家屬希望整修外，社區鄰居每日也會聞到濃濃燒焦味，因此號召當地水泥、水電、油漆工出力幫忙，預計耗費60萬元整修處理，完成後將交還給周女媽媽。