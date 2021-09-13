前年PUB女老闆楊強蓉與律師黃當庭在台北地檢署門口向記者表示，藝人徐乃麟與董子綺是男女朋友並有發生關係，徐憤而提告求償，台北地方法院認為，楊女與她的律師無法證明爆料內容是真實，判決連帶賠償10萬元，雙方都上訴，徐要求對方再賠190萬元。庭末法官諭知10月6日再開庭。

徐乃麟提告指控，楊女與她的律師把檢察官偵查內容的錄音譯文內容，向記者作不實的指控，稱「徐乃麟講董子綺是他男女朋友」等內容，經媒體報導後，害他受到網友惡劣抨擊，產品代言費損失，楊、黃須賠償200萬元，並登報道歉。

北院認為，楊女與黃男指控徐乃麟在已婚的關係中，與他人交往並發生性關係，但卻未合理查證，足以貶損徐乃麟的社會評價，對其名譽權造成損害，判決2人須連帶賠償10萬元，登報道歉部分則無必要。

上訴後，徐主張判賠金額過低，向對方索討200萬元、契約上的損失，並要求在三大報刊登道歉啟事。