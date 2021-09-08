新北市板橋某大樓社區傳出疑似社區感染，市府派員前往該社區篩檢清消，下午四點居民搭乘防疫專車前往檢疫所隔離。（陳信翰攝）

新北幼兒園群聚感染，經基因定序確認是Delta病毒，讓兒童急診科醫師謝宗學直言「很遺憾，最糟糕的結果發生了！」，強調Delta入侵台灣比預期中早很多，建議政府應將疫情警戒升為三級。

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書發文，指發生不明感染源的Delta變異株確定入侵社區和校園，是很早就知道的事實，不管邊境管控在嚴格，終究會面對Delta入侵，「只是來的比預期中早很多」。

謝宗學也強調，若以防疫為優先考量，理論上應立即提高疫情警戒至三級以上一段時間，阻斷Delta在社區的隱形傳播鏈，但升三級警戒也有民生考量，是很艱難的抉擇。

謝宗學昨晚就指出，幼兒園群聚若是Delta變異株，且和長榮機師基因序列不同，是最嚴重的情境，代表Delta變異株經過不同管道入侵社區，社區處於大規模疫情爆發邊緣，應要重回區域三級疫情警戒。

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