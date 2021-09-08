基隆市長林右昌受邀參加2021亞太城市高峰會，分享基隆城市治理經驗。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

2021亞太城市高峰會今日在澳洲布里斯本展開，因應疫情，今年首度採用實體併行線上方式進行，讓澳洲以外城市也能共同參與，基隆市長林右昌受邀參加，分享城市治理經驗，讓更多人看見基隆的改變。

林右昌具「景觀設計及都市規畫師」背景，在高峰會中提出4個城市治理策略，包括都市規畫策略的市港再生標竿計畫，以基隆港內港為核心，發展東、西岸港區周邊地帶，挑戰長期以來市、港分離的困境，打造更符合城市區位及產業發展的環境。

其次則以小學為核心，推動校園空間解放，串聯鄰里、社區、公園，讓校園空間、社區環境，以及公共服務機能結合。林右昌說，目前全市公幼、非營利及準公共幼兒園等占比高達70％，達到「國小校校有幼兒園」目標，讓父母願意生、輕鬆養。至於65歲以上長者，廣設社區關懷據點，走出家門15分鐘即可獲得便捷的公共服務。

小組討論時，林右昌也特別分享推廣綠色能源經驗，目前全市共有54所校園裝設太陽能光電板，廠商回饋比例21％，每年學校收益高達1600萬元。他強調，過去基隆是以貨運為主的港口城市，大環境改變連帶影響都市建設發展及競爭力，這幾年，市府從城市規畫角度，推動各項建設與政策，型塑新的城市氛圍，讓市民恢復自信與笑容，創造更多夢想與希望。

亞太城市高峰會為亞太地區重大國際性會議，每2年舉辦1次，迄今已舉辦12屆。今年的主旨是「透過機會與挑戰重新定義城市」，包含「健康城市」、「活力城市」、「互聯城市」、「智慧城市」4大子題，目的希望透過APCS國際平台，讓各城市互相交流，提升經濟發展，並拓展企業與城市間的商業合作。