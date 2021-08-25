廖姓男子到台中旅遊錯搭公車，自後門匆忙下車，忘刷票卡，又衝上車大喊「等一下！」，急刷卡要再下車，林姓駕駛不查關閉車門，廖右手臂慘遭車門夾住又痛又怒破口大罵，林男不理會車門未關妥警示聲竟起駛，乘客嚇得喊叫阻止，行駛8秒鐘才停車，林男被判拘役10日確定，廖男怒提民事求償，台中地院判連帶賠償2萬元定讞。

住在新北市的廖男與妻子在2019年10月16日下午5時許到台中旅遊，搭乘由林男所駕駛的51路公車，上車不久同車乘客告知搭錯車，夫妻兩人匆忙在英才路與台灣大道路口公車停靠站由後門下車，廖男發覺未刷票卡，匆忙再從後車門上車，以手撐住車門，重複大喊：「等一下」，刷完卡後，要再下車。

豈料，林男即關閉車門，未察覺夾道人，也不理會車門未關妥的警示聲，即起步行駛，廖男被夾得飆罵髒話；乘客也大喊「司機」、「手夾住啦」，公車在下午5時14分51秒至59秒期間繼續行駛後停車。

廖男右半身遭公車門夾住，右肩及右下背都受挫傷，怒告客運公司及駕駛林男，林男在一審及二審都堅稱自己無罪，辯稱是他關妥車門後，廖男自己去推車門，車門未關的警示一直響，他只好一直按關車門按鈕，才夾到廖男，他聽到車門夾人，就車速很慢、安全靠停查看。

刑事庭法官當庭勘驗監視錄影，認定林男未注意乘客上下車、聽見警示聲卻未查看，導致廖男右手被後車門夾住，顯有未盡注意義務過失，一審判拘役55日、台中高分院改判拘役10日確定。

廖男怒向客運公司及林男提出連帶應賠償精神慰撫金20萬元，台中地院簡易庭法官審酌廖男所受傷害、過失及林男的過失程度，判賠2萬元。林男不服上訴，經台中地院駁回，此為簡易訴訟事件二審終結，不得上訴。