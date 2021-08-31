前黑澀會美眉「薔薔」林嘉凌與父親林茂樹，踢爆中華地政士事務所詐屋騙貸，檢方另案查獲該事務所實際負責人陳國帥及員工李孟烽，以假的資料向國泰世華銀行申請抵押貸款，詐貸1830萬多元，台灣高等法院維持一審認定，將陳及李各判刑1年8月及1年。可上訴。

至於「薔薔」父親遭詐騙案，今年6月士林地方法院將陳國帥判刑12年6月，強制工作3年，其餘共犯12人分別判處1年6月到8年2月，另外包括陳的前女友林芝宇等4人獲判無罪，不法所得1億8842萬餘元沒收。

本案導因，陳男為向金融機構抵押詐貸高額款項，由李孟烽以不動產買賣承諾書及100萬元支票作為斡旋金，向資融公司主管人員表示欲以1400萬元之價格購買一筆房地，並簽訂不動產買賣契約書，委由不知情之代書辦理簽約後續過戶登記手續。

陳另由不知情之員工偽刻資融公司及該公司負責人印章，偽造買賣價金2300萬元之土地房屋買賣契約書等私文書，在2017年由李男向國泰世華銀行申請抵押貸款，使銀行承辦人員陷於錯誤，同意核貸超過真實買賣價金之貸款金額1830萬元。