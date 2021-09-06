神基(3005)公佈八月份自結合併營收為新台幣27.11億元，較去年同期的22.87億元增加18.51%，受惠強固型電腦的高速成長。累計營收方面，一月至八月份為止，累計合併營收為新台幣200.25億元，較去年同期的176.41億元增加13.51%。

法人預期今年強固型電腦成長8~12%，綜合機構件成長6~10%，汽車機構件成長12~18%，整體營收雙位數成長，擺脫2020年新冠疫情時期僅3%低成長。

神基汽車機構件佔營收約10-12%，近年神基切入ADAS相關ECU殼件，相關產品佔汽車機構件營收3-5成，ADAS相關元件毛利率優於產品線平均，有助於提升該產品線獲利表現。神基董事長黃明漢認為自駕車的發展是趨勢，看好汽車機構件未來的成長動能。目前神基在汽車機構件，主要業務為車廂內金屬機構件，如安全帶旋扭及ADAS機構或方向盤支架。

至於強固型電腦受惠於IOT及5G的B2B發展，未來展望穩定。今年8月神基營收年增近19%，主要的拉動因素就是強固型電腦的成長挹注，預估該動能將可望延續到4Q。