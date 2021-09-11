磷酸系鋰電材料製造商立凱-KY(5227)隨著產品進入測試或認證階段，挹注營收穩步增溫，7、8月營收合計4346萬元，較去年同期成長16.96%。

立凱電公告8月合併營收為2064萬元，年增43.1%，1-8月合併營收為1.51億元，較去年同期成長103.45%。

配合電動車發展及儲能用電需求增長，鋰電池產業前景明朗，立凱電與19家日韓歐美客戶合作開發產品，分別進入測試或認證階段。隨著客戶測試、認證用量增加及部分客戶量產需求逐漸穩定，第三季可望維持穩步增溫的態勢。