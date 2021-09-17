亞泥(1102)礦權展延遭撤銷，雖不影響目前採礦，但賣壓趁勢出籠，股價跌幅在2.5%以上，水泥股空方氣焰旺盛，台泥(1101)跌幅超過1%，嘉泥(1103)、幸福(1108)、東泥(1110)等紛紛下跌，水泥指數跌幅逼近1.5%。

亞泥花蓮廠新城山礦場礦業權展限遭最高行政法院撤銷，公司指出，將待收到判決書後將再研議後續處理，依規定仍可繼續正常採礦，對財務業務尚無重大影響。亞泥指出，在最高行政法院判決前一年，已在109年6月22日正式宣示啟動原住民諮商程序，本公司對本次訴訟結果雖感遺憾，但無論訴訟結果為何，均不影響本公司與部落共存共榮的決心。

水泥業正迎向旺季的來臨，大陸區水泥產業因限產、限電、煤炭價格高漲及旺季需求增加，不少區域的水泥庫容比大降，激勵水泥價格走升，水泥產業顯現熱潮，第4季旺季的價格漲勢樂觀可期。水泥雙雄7月營收進入谷底後，8月營收已開始走升，預期9月營收表現可望更上一層樓，法人認為，第4季營收及獲利將有機會達全年度的高峰。