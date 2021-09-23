在美國聯準會表示在整個疫情期間一直支持經濟的寬鬆貨幣措施不會立即縮減的激勵下，美股收漲，台股今天同步開高，指數持續反彈試圖挑戰半年線反壓，不過由於量能不足，短線攻擊力道有限，終場以17078.22點，上漲152.4點，漲幅0.9％，成交金額2508.92億元。

今天傳產股表現優於電子股，塑膠、玻璃陶瓷及航運漲幅接近2％，金融股漲幅亦達到1％以上，不過，今天量能僅2500多億元，指數最終無法攻克半年線。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美元指數近期出現反彈，突破月、季線反壓，亞幣出現回檔，跌破月線附近，預期台幣在此影響下，短期不容易升值，不利於後續資金動能轉強。

法人態度方面，受到國際股市震盪，外資近期在現貨市場出現賣超，期貨未平倉空單近期也再度呈現增加趨勢，本土投信在集中出現加碼，顯示近期土洋看法不一致，至於政府基金雖然在指數回檔之際出現回補。整體來看法人目前分歧，投信比較偏向季底作帳，且觀察大盤與櫃買市場無論是漲幅、漲停板家數都是櫃買市場表現較佳，顯示近期在資金動能不足，外資保守下，中小型投信回補股較有表現空間。