美股周二重挫，科技股受重創，台積電ADR下跌逾3%，台積電(2330)股價開低逾2%，電子股不振，金融股亦下跌，台股開低走低，早盤下跌逾200點，跌落一萬七千點關卡並再度跌落半年線，目前多頭企圖守住9月22日的低點16838點。

台積電ADR下跌逾3%，台股早盤表現疲弱，重挫逾200點，失守17000點關卡，電、金、傳族群全面走弱。台積電大跌，台股早盤盤中一度重跌310點至16871點，多頭僅賴塑膠股以及航運的散裝族群撐盤。

美國10年期公債殖利率衝上3個月高點，美股三大指數重挫，其中，道瓊工業指數收跌569.38點，跌幅1.63%，收在34299.99點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌423.29點，收在14546.68點，創半年來最糟單日表現。標普500指數跌逾2%。

台股早盤受美股表現拖累，今天跳空開低，以17127.86點開出，盤中低點16871點，也再度失守半年線關卡。

美國科技股重挫，那斯達克指數下跌2.83%，費城半導體指數下挫3.8%。台積電今天股價表現疲弱，以580元開盤，跌破半年線，下跌14元。

台積電、聯電(2303)、聯發科(2454)等大型電子股走低；金融股也在國泰金(2882)等下跌；原物料股則由塑膠股續強，台塑(1301)領軍，台聚(1304)、華夏(1305)等股價持續攻。另外，BDI指數再攀高，航運的散裝股裕民(2606)、新興(2605)、中航(2612)等股價逆勢上攻。

回顧周二，台股受中國大陸能耗雙控政策影響，市場也擔心中國企業出口情況生變，恐將影響貨櫃航運股營運表現，周二台股加權指數下跌132.33點、以17,181.44點作收，成交金額為2572.11億元。周二，三大法人轉為保守，合計賣超154.12億元，其中，外資賣超139.55億元、投信賣超4.16億元、自營商賣超10.41億元。