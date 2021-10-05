證券分析師黃勇文表示，美國4日開盤1小時四大指數全面下殺，市值第五大的臉書更是因為無預警當機，使其股價終場重挫4.89％；反觀台股，5日早盤開低，最低點甚至跌破前低，也就是8月20日的低點16248點。不過，受惠權王台積電（2330）摜破年線後稍見止穩、貨櫃三雄「黑翻紅」、融資浮額減輕，加權指數盤中跌幅持續收斂，終場站回16400點之上。

就技術面觀察，即便台股目前仍舊受到均線反壓影響，惟大盤5日留下約200點的長下影線，頗有止跌意味。

個股方面，本周納入投資組合的精剛，轉型布局航太零組件，後續隨景氣持續好轉，有望帶動股價持續走揚。

展望後市，加權指數下檔的年線約16028點位置，仍將是大盤現階段最重要的支撐，若未來連年線都失守，投資人在操作上就必須要保守以對。

選股方面，國際原油價格持續上漲，市場預估，有望帶動塑化族群第四季行情熱絡，相關原物料概念股也有望受到市場資金青睞。