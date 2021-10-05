中國物流與採購聯合會（簡稱中物聯）5日公布，9月份中國大宗商品指數（CBMI）為100.3，較上月小幅回升0.8個百分點，但回暖力度不及往年同期。中物聯表示，9月份多地「能耗雙控」政策影響下，在局部限電「一刀切」的壓制下，大陸國內大宗商品供給端受到明顯擠壓。10月份以後，市場仍處於年度施工旺季，且從目前供應端壓減產量的情況看，效果明顯，由此預計，第四季大宗商品市場基本面可能會比預想的要好得多。

中物聯官網5日公布，觀察9月份大宗商品指數的各分項指數，供應和庫存指數繼續下跌，銷售指數觸底發彈。從9月指數的變化情況來看，多地「能耗雙控」和局部限電「一刀切」的壓制下，國內商品大範圍限產，供給端明顯下降。與此同時，進入9月份以後，需求端迎來積極的變化。國內疫情得到有效控制，旺季特徵也有所顯現，帶動市場需求有所改善。隨著市場供需關係的改善，供需銜接較為順暢，商品庫存水準小幅下降，大宗商品市場運行整體向好。

展望10月份，供需基本面有望繼續向好，進而推動市場持續回暖。不過報告指出，目前大陸國內製造業增速有所回調，加之限產的力度是否會減弱、缺電現象是否能得到緩解等因素的存在，也將給國內大宗商品市場帶來諸多的不確定性。