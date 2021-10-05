美股四大指數齊挫，台股再挨一拳，台積電(2330）早盤續寫波段新低跌破年線支撐，引發空襲警報，半導體封測股走弱，日月光投控(3711)、力成(6239)、超豐(2441)、京元電(2449)及南茂(8150)等創波段新低。盤面有賴塑化族群撐盤，台塑(1301)領軍走高，台塑化(6505)、南亞(1303)跟上。航運股回魂，萬海(2615)表現最為亮眼，長榮(2603)上演百元保衛戰，陽明(2609)也跌勢收斂回到平盤之上。中場低接買盤拉抬晶圓雙雄，台積電回到平盤附近、聯電微漲作收，多空較勁到最後，台股收漲52.4點，為16460.75點。今日外資(不含外資自營商)賣超163.397億元，投信買超30.5117億元，自營商買超6.3133億元，三大法人賣超126.57億元。

空方能量釋放，台股今日跌破16200關卡吸引低接買盤進場，指數翻紅。塑膠、電子零組件、油電、玻璃、光電成為台股五大支柱。油價大漲，美油創7年新高，塑化股成為避風港，台塑、台聚兩大家族均有表現，台塑開高走高、大漲逾3.5%，股價最高站上116元，台塑化亦上漲逾2.5%，台聚(1304)、亞聚(1308)也均聯袂上揚逾5%。市場恐慌氣氛瀰漫，長榮開盤跌破百元關卡，陽明(2609)直探90元支撐，萬海(2615)跌幅達6％，但連續大跌三天後，逢低買盤介入，萬海率先翻揚，三雄齊收高，裕民(2606)、慧洋-KY(2637)、四維航(5608)等多檔航運股走高。ABF載板三雄欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)股價近日受拖累急跌，不過多家外資出具報告認為股價已過度反應利空雜音，在買盤敲進下翻紅走揚，9月營收持穩高檔的南電反彈逾6%領軍，景碩走高、欣興在下探近4月低點後反彈。

台股今日大跌失守16200點之後，開始有資金進場承接，指數由大跌變小跌甚至翻紅收漲52.4點，震盪近300點，5日RSI為23.17，10日RSI為29.97，9日K值為20.06，9日D值為26.09，20日乖離率為-3.95。外資連續賣超6日，本土法人繼續力挺台股。外界揣測是否止穩訊號浮現？第一金投顧表示，台股短線宜減碼先觀望盤勢，待大盤站上五日線止跌再做考量。由於台股在國際利空因素籠罩下，利多題材不易發揮且無延續性，盤面主流圍繞在內需經濟，包含航空、服務業、餐飲等可關注相關個股表現。

雖然台股指數離5日線還有距離，但投信投顧公會理事長、國泰投信董事長張錫，今天扮演台股多頭總司令，喊話台股底部了要回升了，再以投信近4日連買合計逾80億元來看，投信成為本波內資最重要穩盤指標。凱基投顧董事長朱晏民指出，隨Delta變種病毒高峰已過，通膨問題可望緩解，但受美科技股修正，台股逆風大跌，沒有方向、沒有主流股、量能也出不來，「三缺」加重台股弱勢；目前市場正期待10月14日台積電重量級法說會釋出的內容，而從整體經濟復甦持續來看，台股長線趨勢仍看上。