美國聯準會即將收緊貨政策的利空出盡，隔夜美股強勁反彈，以及恆大集團倒債的風險降溫，受此提振，周四香港股市大漲2%。

目前恆生指數漲逾1.9%，為24682.52點，稍早前一度漲逾2%。國企股指數目前大漲2.4%，報8848.81點。

恆生科技股指數勁揚2.5%，主要成份股漲多跌少，阿里健康漲4.7%，騰訊漲3%，快手漲近4%，美團漲逾5.4%，京東集團漲3.6%，嗶哩嗶哩漲5%，萬國數據漲逾7%，百度漲3.6%，攜程漲4.2%。

恆大地產今天如期支付債息，恆大系集體飆漲，恆大物業上漲12%，中國恆大漲26.43%，恆大汽車目前漲4.5%，稍早前一度漲近15%，恆騰網絡漲10.29%。

受此激勵，中國地產發展商融創大漲11.5%。

外媒報導，消息人士透露北京當局擬將恆大一拆為三進行重組，並將恆大納為國有，預料將在未來幾天公布這項計畫。