美股重挫，台股跟著遭殃，今天大跌逾300點、失守萬七關卡，不過新台幣匯市相對淡定，收盤收27.82元，僅小貶3.5分，但仍創1個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額持續爆量演出，達22.645億美元。

美國10年期公債殖利率衝上3個月高點，美股三大指數重挫，台股今天跳空開低，電子、金融、傳產同步走弱，盤中跌破前波低點，終場跌勢收斂，收跌325.98點，以16855.46點作收，仍失守萬七關卡與半年線約17180點。

外匯交易員表示，今天外資都在匯出，也有不少投信的美元買盤進場，不過適逢月底，新台幣又來到近期較好的價位，出口商蜂湧而出、大舉拋匯，撐住匯價，因而出現台股大跌、新台幣持穩的情況。

新台幣兌美元今天開盤價為27.801元，最高27.776元、最低27.832元。

外匯交易員表示，月底有出口商拋匯的短期因素，接下來要觀察出口商稍作休息後，匯市怎麼發展；近期美國公債殖利率走揚，外商會適度調節資金配置、減碼股票，以及美國聯準會最快11月啟動縮減購債計畫，支撐美元轉強，而中國恆大風暴、限電措施延燒，對亞洲股匯市影響也蠻深，這些都要持續觀察。

外匯交易員認為，大環境來看，國際美元應會緩步走揚，但台灣出口強勁，應會讓新台幣續居最強亞幣。（編輯：林興盟）1100929