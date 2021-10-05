根據央行外匯局統計，今年上半年央行在外匯市場淨買匯87.3億美元。央行外匯局局長蔡(火冏)民表示，主要是外匯市場波動較大，拋售美元增加，央行為維持市場供需因此進場調節。

蔡(火冏)民表示，美國可能在10月縮減購債，升息時點提前，10年期公債殖利率上揚都支撐美元走升，再加上國際金融市場動盪較多，也使美元相對強勢。在貨幣變動方面，9月美元指數走強，升值近1.13%，但主要貨幣如歐元跌1.84%、英鎊跌2.34%、澳幣跌1.42%、日圓跌1.82%、人民幣跌0.1%。央行自2月以來在外匯市場是淨買匯，第2~3季外匯市場相對平穩。去年上半年央行在外匯市場淨買匯約39億美元。

從統計數據來看，包含盈餘匯出在內，外資9月淨匯出金額約2.83億美元，若不含盈餘匯出則是淨匯入28.98億美元。

央行指出，9月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計6913億美元，約當外匯存底127%。金額較上月縮小主要是台灣股市9月下跌，市值縮水。