美國科技股走弱，台積電美國存託憑證（ADR）續跌2.28%，台積電(2330)今天股價表現續弱，股價開低10元至562元，早盤最低560元持續探底；惟相較台股今早失守8月20日前波低點16248點，台積電仍守住當日低點551元。

台積電ADR周一收109.02美元，跌2.54美元，換算每股為台幣607.59元。台積電周一收低在572元，外資連五天共賣超台積電52956張。

台積電股價今開低，股價一度跌12元至560元，再跌破昨日之低點569元，也再創8月24日以來新低，但未跌破8月20日前波低點551元。相對而言，台股今天跳空開低下挫逾246點，最低16162.17點，跌破8月20日前波低點16248點。

台積電董事長劉德音近日接受美國時代雜誌(TIME)專訪，談到車用晶片缺貨問題，他指出，台積電已盡力擴產，今年車用微控制器(MCU)產量已經提升60%，但車用晶片供應鏈中有人在囤貨；台積電也透過數據多重檢核來了解客戶真正的需求。

此外，對於台積電先前宣布三年將投資1,000億美元進行擴產，台積電董事長劉德音認為，總投資金額聽起來很驚人，但他認為產能可能還是不夠。

台積電即將於下周四(14日)召開法說會，美系外資看好目前市場需求強勁，並預料台積電將上調資本支出，重申買進評等與目標價1014元。

外資指出，因應強勁的需求，預料台積電將上調資本支出，台積公司規畫未來3年投入千億美元，實際可能達到1080億美元。

台積電預計本周五(10月8日)公布9月營收，法人預期台積電9月營收可望挑戰逾1,500億元、創下歷史新高，第三季業績展望將順利達陣，單季營收將再創新高，季增估逾一成。

台積電預計10月14日舉行法人說明會，儘管近期市場雜音增多，法人普遍預期，台積電第四季營收可望持續攀高，將續創歷史新高紀錄，今年全年營收將成長逾兩成，再創新高。